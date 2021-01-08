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Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 200 тыс.

Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 200 тыс. Число смертей результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Бразилии превысило 200 тыс.
Другие страны
8 января 2021 г. 05:14
Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 200 тыс.

Число смертей результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Бразилии превысило 200 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Минздравом южноамериканской республики.

За минувшие сутки зарегистрировано 1 524 смерти в результате инфицирования: больше - 1 595 за сутки - зарегистрировали только однажды - 29 июля. Общее число смертей теперь составляет 200 498.

Количество подтвержденных случаев заражения выросло до 7 961 673, из которых за последние 24 часа выявлены рекордные за все время эпидемии 87 843 новых положительных результата тестов. Всего выздоровели 7 096 931 инфицированных (89%), 664 244 пациента остаются под наблюдением врачей.

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