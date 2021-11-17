Число умерших из-за COVID-19 в Европейском регионе возросло за неделю на 5%

Более 2,1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в Европейском регионе за минувшую неделю, свыше 28 тыс. умерли.

Более 2,1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в Европейском регионе за минувшую неделю, свыше 28 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число новых случаев инфицирования увеличилось в регионе за семь дней на 8%, а летальных исходов - на 5%, при этом в целом заболеваемость в мире возросла на 6%, а число смертей на 1%.

"За неделю с 8 по 14 ноября наблюдалась тенденция к росту количества новых случаев [заражения] в мире, и их число превысило 3,3 млн по сравнению с предыдущей неделей, что представляет собой 6-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Число летальных исходов выросло на 1% и составило почти 50 тыс. Подчеркивается, что Европейский регион ВОЗ сообщил о 8-процентном увеличении случаев заражения и 5-процентном росте числа умерших.

Продолжающий доминировать над другими штаммами вариант "дельта" за последние 60 дней выявлен в 99,7% анализов, отмечает ВОЗ.

По данным ВОЗ на 16 ноября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 253 640 693 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 5 104 899 человек.