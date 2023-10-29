Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 230

Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 230.

Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 230.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы уведомили 230 семей похищенных. Делаем все, чтобы вернуть их домой. Солдаты сражаются на поле боя ради этой цели", - отметил он.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.