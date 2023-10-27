Число убитых с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке сотрудников агентства ООН возросло до 57

По меньшей мере 57 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке.

По меньшей мере 57 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом сообщил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини в интервью телеканалу Al Jazeera.

"57 наших коллег погибли в ходе продолжающейся войны в секторе Газа. Отделить палестинцев от ХАМАС при обстрелах невозможно, поэтому необходимо обеспечить защиту всем гражданским и зданиям больниц", - подчеркнул Лаззарини.

Ранее сообщалось о 38 погибших сотрудниках БАПОР.