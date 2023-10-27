О нас

Число убитых с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке сотрудников агентства ООН возросло до 57

Число убитых с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке сотрудников агентства ООН возросло до 57 По меньшей мере 57 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
27 октября 2023 г. 14:04
Число убитых с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке сотрудников агентства ООН возросло до 57

По меньшей мере 57 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом сообщил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини в интервью телеканалу Al Jazeera.

"57 наших коллег погибли в ходе продолжающейся войны в секторе Газа. Отделить палестинцев от ХАМАС при обстрелах невозможно, поэтому необходимо обеспечить защиту всем гражданским и зданиям больниц", - подчеркнул Лаззарини.

Ранее сообщалось о 38 погибших сотрудниках БАПОР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 57 UN staff killed in Gaza, UNRWA chief says
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Qəzza zolağında ölən əməkdaşlarının sayı 57-yə çatıb

Самое читаемое

КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi