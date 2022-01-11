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Число убитых противников военного режима в Судане достигло 63

Число убитых противников военного режима в Судане достигло 63 Со времени военного переворота в Судане (25 октября) силами безопасности убиты 63 участника мирных акций протеста.
Другие страны
11 января 2022 г. 08:33
Число убитых противников военного режима в Судане достигло 63

Со времени военного переворота в Судане (25 октября) силами безопасности убиты 63 участника мирных акций протеста.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", правозащитники из Комитета врачей Судана сообщили о гибели 16-летнего демонстранта, тяжело раненого в область головы накануне.

Отмечается, что несмотря на все усилия врачей в понедельник, 10 января подросток скончался.

В Судане утром 25 октября армия предприняла попытку переворота.

Акции протеста против военного мятежа все еще продолжаются по всей стране.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda etiraz zamanı 63 nəfər öldürülüb

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