Число убитых противников военного режима в Судане достигло 63

Со времени военного переворота в Судане (25 октября) силами безопасности убиты 63 участника мирных акций протеста.

Со времени военного переворота в Судане (25 октября) силами безопасности убиты 63 участника мирных акций протеста.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", правозащитники из Комитета врачей Судана сообщили о гибели 16-летнего демонстранта, тяжело раненого в область головы накануне.

Отмечается, что несмотря на все усилия врачей в понедельник, 10 января подросток скончался.

В Судане утром 25 октября армия предприняла попытку переворота.

Акции протеста против военного мятежа все еще продолжаются по всей стране.