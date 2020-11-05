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Число тел, найденных в тайном захоронении в Мексике, возросло до 66

Число тел, найденных в тайном захоронении в Мексике, возросло до 66 Представители властей обнаружили 66 тел жертв преступных группировок в тайном захоронении в муниципалитете Сальватьерра в штате Гуанахуато в центральной части Мексики.
Другие страны
5 ноября 2020 г. 08:46
Число тел, найденных в тайном захоронении в Мексике, возросло до 66

Представители властей обнаружили 66 тел жертв преступных группировок в тайном захоронении в муниципалитете Сальватьерра в штате Гуанахуато в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своем Twitter глава Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Кинтана Осуна.

"К настоящему времени в Сальватьерре найдено 66 тел", - говорится в записи. На минувшей неделе представители властей рассказали об обнаружении в этом районе останков 59 человек. По данным на январь текущего года, в Мексике насчитывалось более 61,6 тыс. пропавших без вести.

Гуанахуато в 2019 году стал самым опасным регионом латиноамериканской страны, там были убиты не менее 3,5 тыс. человек.

Власти Мексики в конце 2019 года, ставшего рекордным по числу жертв насилия, признали, что не достигли поставленных целей в борьбе с криминалом. Глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января пообещал, что правительство добьется снижения уровня преступности к 1 декабря этого года.

С января по конец августа от рук преступников в Мексике погибли 24,1 тыс. человек. Лопес Обрадор в сентябре заявил о росте числа убийств на 7,9% по сравнению с ноябрем 2018 года. Политик занял высший государственный пост 1 декабря того же года.

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