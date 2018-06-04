Число тел мигрантов, найденных спасателями у берегов Туниса, выросло до 48 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Число тел мигрантов, которые спасательные службы обнаружили после крушения лодки у побережья провинции Сфакс на юго-востоке Туниса, увеличилось до 48.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в ночь на понедельник агентство Reuters.
Ранее сообщалось об обнаружении 37 тел погибших. Подразделениям Национальной гвардии и ВМС страны удалось спасти 67 мигрантов.
***18:49
Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Тунисские спасатели извлекли тела 37 нелегальных мигрантов, утонувших в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья Туниса.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МВД этой североафриканской страны.
Кроме того, удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда африканских стран.
По информации министерства, в субботу около 23 часов по местному времени спасатели получили информацию о терпящем бедствие судне в 16 морских милях от портового города Сфакс.
К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы с участием военных и гражданских служб.
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