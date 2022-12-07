Число сторонников выхода Шотландии из состава Великобритании выросло до 56%

Число жителей Шотландии, выступающих за выход региона из состава Соединенного Королевства, значительно выросло. Как показывает опрос, проведенный компанией Ipsos c 28 ноября по 5 декабря, получение Шотландией независимости поддерживают 56% респондентов по

Число жителей Шотландии, выступающих за выход региона из состава Соединенного Королевства, значительно выросло. Как показывает опрос, проведенный компанией Ipsos c 28 ноября по 5 декабря, получение Шотландией независимости поддерживают 56% респондентов по сравнению с 50% в мае этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в опросе приняли участие 1 065 человек.

Опрос, результаты которого были опубликованы в среду, также продемонстрировал рост популярности Шотландской национальной партии (ШНП), добивающейся того, чтобы вопрос о независимости был вновь поставлен на референдум. На выборах в британский парламент ее готов поддержать 51% шотландцев, что стало бы рекордно высоким результатом для партии, которая в 2019 году набрала в регионе 45% голосов. Результат ШНП составил бы 53%, если бы, как предлагает лидер партии Никола Стерджен, поддержка националистов в ходе голосования расценивалась как выбор в пользу независимости. Еще 2% опрошенных заявили о намерении поддержать шотландскую партию зеленых, которая разделяет позицию ШНП и стремится к отделению региона.

Напомним, что референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП в последние годы настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз. В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступало против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала выход из ЕС.