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    Число спасенных пассажиров с затонувшего в Индонезии судна достигло 39

    Пострадавшие направлены в больницы

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Спасательные службы Индонезии нашли 39 выживших с судна, затонувшего у берегов Индонезии, также спасатели нашли тело третьего погибшего, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя министерства транспорта Индонезии.

    Ранее сообщалось, что спасатели нашли 21 выжившего пассажира судна и тела двух погибших.

    Пострадавшие были направлены в больницы.

    Инцидент произошел у острова Сулавеси в центральной Индонезии в субботу. Судно вышло из порта Колака и направлялось в провинцию Южный Сулавеси. По данным местных СМИ, на борту находились 122 человека, включая экипаж, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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