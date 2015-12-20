Число спасенных пассажиров с затонувшего в Индонезии судна достигло 39

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Спасательные службы Индонезии нашли 39 выживших с судна, затонувшего у берегов Индонезии, также спасатели нашли тело третьего погибшего, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя министерства транспорта Индонезии.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли 21 выжившего пассажира судна и тела двух погибших.

Пострадавшие были направлены в больницы.

Инцидент произошел у острова Сулавеси в центральной Индонезии в субботу. Судно вышло из порта Колака и направлялось в провинцию Южный Сулавеси. По данным местных СМИ, на борту находились 122 человека, включая экипаж, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".