​Число смертей из-за нового коронавируса в Китае выросло до 170

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае увеличилось до 7,711 человек, число летальных исходов достигло 170.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

“По состоянию на 24:00 (20:00 бакинское время) 29 января по местному времени Государственный комитет по делам здравоохранения зафиксировал 7711 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1370 оцениваются как тяжелые. Число летальных исходов достигло 170”, - сказано в заявлении.

В карантине находятся еще почти 60 тыс. человек.