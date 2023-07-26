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Число смертельных случаев из-за лихорадки денге в Бангладеш превысило 200

Число смертельных случаев из-за лихорадки денге в Бангладеш превысило 200 Число умерших из-за лихорадки денге в Бангладеш с начала года достигло 215.
Другие страны
26 июля 2023 г. 20:36
Число смертельных случаев из-за лихорадки денге в Бангладеш превысило 200

Число умерших из-за лихорадки денге в Бангладеш с начала года достигло 215.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное управление здравоохранения страны.

За последние сутки от болезни умерли 14 человек, 2,6 тыс. были госпитализированы. Число госпитализаций уже вторые сутки подряд обновляет рекордные показатели для текущего года. Всего с января в Бангладеш зарегистрированы более 40 тыс. случаев заболевания денге.

Местные эксперты в области здравоохранения утверждают, что лихорадка уже достигла уровня эпидемии, хотя правительство официально это не подтверждает. Специалисты предупреждают, что ситуация с заболеваемостью может ухудшиться. Распространению инфекции способствуют продолжающиеся в Бангладеш муссонные дожди. Власти республики усилили меры по контролю за размножением комаров и активизировали борьбу с их личинками.

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