Число погибших от жары в Южной Корее выросло до 14 человек

Еще два человека умерли в Республике Корея на прошедших выходных из-за жары, число смертей, связанных с тепловым ударом и сопутствующими болезнями, в этом году выросло до 14 человек.

Еще два человека умерли в Республике Корея на прошедших выходных из-за жары, число смертей, связанных с тепловым ударом и сопутствующими болезнями, в этом году выросло до 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея.

4 августа в своем доме в Сеуле без сознания была найдена 71-летняя женщина, позднее она умерла в больнице. В тот же день в провинции Чолла-Намдо погибла другая 78-летняя женщина, работавшая в поле. Всего в этом году по данным на 4 августа от последствий жары умерли 14 человек. В больницы в связи с жаркой погодой обратились порядка 1 690 человек.

На протяжении нескольких дней власти Республики Корея объявляют предупреждения о жаре в большей части страны. 6 августа МВД в массовой рассылке отметило, что погода в ряде районов "ощущается как 35 градусов Цельсия и более", и рекомендовало воздержаться от активности на улице, использовать зонты от солнца, не отказываться от отдыха и пить достаточно воды.

В метеорологической службе прогнозируют, что температура воздуха останется выше среднего - в диапазоне от 30 до 36 градусов Цельсия - по всей стране до 14 августа. В южнокорейской столице предупреждение о жаре действует уже неделю - с 31 июля.