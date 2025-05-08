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Число случаев заражения сибирской язвой в Таиланде выросло до четырех

Число случаев заражения сибирской язвой в Таиланде выросло до четырех Число случаев заражения сибирской язвой в Таиланде выросло до четырех, 98 человек находятся под наблюдением после контакта с источником инфекции.
Другие страны
8 мая 2025 г. 12:38
Число случаев заражения сибирской язвой в Таиланде выросло до четырех

Число случаев заражения сибирской язвой в Таиланде выросло до четырех, 98 человек находятся под наблюдением после контакта с источником инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил таиландский департамент по контролю и профилактике заболеваний.

Вспышка инфекции произошла в граничащей с Лаосом провинции Мукдахан на востоке королевства, которая находится на значительном удалении от популярных туристических маршрутов королевства.

"В общей сложности зарегистрированы четыре подтвержденных случая заражения. Из них один с летальным исходом, еще трое человек проходят лечение. Всего 636 человек контактировали с источником инфекции, из которых 538 завершили период наблюдения на предмет выявления симптомов заболевания", - отметили в департаменте.

Ведомство 1 мая информировало, что жертвой инфекции стал страдающий диабетом 53-летний мужчина, который был госпитализирован 27 апреля. Причиной распространения сибирской язвы мог стать забой крупного рогатого скота и последующая реализация мяса среди местных жителей.

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