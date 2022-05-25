Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 78.
По данным ведомства, в Англии выявлено еще семь случаев оспы обезьян.
"В результате общее число случаев, подтвержденных в Англии с 7 мая, по состоянию на 24 мая достигло 77. Служба общественного здравоохранения Шотландии подтвердила в понедельник, что выявлен один случай оспы обезьян, в результате чего общее число случаев, выявленных в Великобритании, достигло 78"- отмечается в сообщении ведомства.
При этом по состоянию на 24 мая ни в Уэльсе, ни в Северной Ирландии пока не было выявлено ни одного случая заболевания.
Несмотря на выявление новых случаев заболевания, риск для населения Великобритании остается низким, указали в UKHSA.