Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

Всемирная организация здравоохранения заявила, в мире вирусом оспой обезьян заразились более 50 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире вирусом оспой обезьян заразились более 50 тыс. человек

Как передает Report, по данным ВОЗ, на текущий момент зафиксировано 50 496 заразившихся, 16 человек скончались. Кроме того, за последнюю неделю поступили данные о 6 тыс. новых зараженных, включая три летальных исхода.

Больше всего заболевших в США - 17 994. Кроме того, в лидерах Испания, Бразилия, Франция, Германия и Британия.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признает, что число новых случаев инфицирования растет за счет заразившихся в ряде стран Америки, однако есть страны, где намечается и обратный тренд.

«Ясное указание на замедление вспышки оспы обезьян отмечено также в некоторых европейских странах, включая Германию и Нидерланды», - добавил глава ВОЗ.