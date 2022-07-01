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Число случаев заражения оспой обезьян в Британии превысило 1,2 тыс.

Число случаев заражения оспой обезьян в Британии превысило 1,2 тыс. Власти Великобритании выявили 159 новых случаев заражения оспой обезьян, их общее число составило 1 235.
Другие страны
1 июля 2022 г. 21:02
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии превысило 1,2 тыс.

Власти Великобритании выявили 159 новых случаев заражения оспой обезьян, их общее число составило 1 235.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировало во пятницу Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

Наибольшее число случаев инфицирования за неделю - 150 - выявлено в Англии, где проживает около 85% населения Великобритании. По состоянию дел на 30 июня, в этом регионе в целом заболели 1 185 человек. Из них 77% проживают в Лондоне. 34 случая редкого заболевания выявлены в Шотландии, десять - в Уэльсе и шесть - в Северной Ирландии.

В агентстве указывают, что инфекция распространяется преимущественно среди лиц мужского пола, вступающих в гомосексуальные связи. Средний возраст заболевших - 37 лет.

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