Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило рекордные 50 тыс.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило рекордные 50 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные в четверг на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По информации университета, в среду в США были выявлены 50 655 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов этот показатель растет на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов анализов превышает 5% и продолжает расти.

"Эти тревожные тенденции побудили власти 13 штатов приостановить реализацию планов возобновления работы предприятий. Еще шесть штатов обратили такие планы вспять и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми", - отмечает университет.