​Число случаев заражения коронавирусом вне Китая достигло 148 человек

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, за пределами Китая достигло 148.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает китайский государственный телеканал CGTN.

Газета South China Morning Post в свою очередь уточняет, что в Азии вне Китая зафиксированы 95 случаев заражения, в Европе 23, в Северной Америке -13 и в Австралии - 12. Ранее стало известно о первом погибшем вне Китая - на Филиппинах.

В китайском Гонконге заразились 15 человек, в Макао – восемь, на Тайване - десять. В материковом Китае число зараженных выросло до 17.205 человек, жертв выросло до 361, вылечились 475 человек.