​Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 900 тысяч

Число случаев коронавируса в США превысило 900 тысяч, почти 52 тысячи человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.

Число заражений составило 905 333, умерли 51 949 человек, сообщил университет, который суммирует результаты федеральной и местной статистики, а также сообщения СМИ.

США с большим отрывом лидируют в мире по обоим показателям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.