Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 24 522

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В частности, в Москве за сутки выявили 3 993 случая заражения.

При этом, число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 887 против 867 днем ранее, до 208 142.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 955, до 6 692 722.