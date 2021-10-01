О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 24 522

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 24 522 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548.
Другие страны
1 октября 2021 г. 12:53
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 24 522

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В частности, в Москве за сутки выявили 3 993 случая заражения.

При этом, число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 887 против 867 днем ранее, до 208 142.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 955, до 6 692 722.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Великобритания с 1 октября перестанет пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов
Великобритания с 1 октября перестанет пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов
1 октября 2021 г. 10:12
За прошлый год жизнь самоубийством покончили 580 военнослужащих США
За прошлый год жизнь самоубийством покончили 580 военнослужащих США
1 октября 2021 г. 05:52
КНДР провела испытание новой ракеты
КНДР провела испытание новой ракеты
1 октября 2021 г. 04:16
Крушение самолета во Франции, есть погибшие
Крушение самолета во Франции, есть погибшие
1 октября 2021 г. 03:25
Премьер Гаити просит освободить часть наемников, подозреваемых в убийстве президента
Премьер Гаити просит освободить часть наемников, подозреваемых в убийстве президента
1 октября 2021 г. 02:34
Россия намерена занять 10% мирового рынка беспилотников
Россия намерена занять 10% мирового рынка беспилотников
1 октября 2021 г. 01:04
Талибы устроили в Кабуле прием для зарубежных дипломатов
Талибы устроили в Кабуле прием для зарубежных дипломатов
1 октября 2021 г. 00:44
Посольство Бахрейна в Израиле будет открыто до конца 2021 года
Посольство Бахрейна в Израиле будет открыто до конца 2021 года
30 сентября 2021 г. 22:27
ДТП в Бразилии: 12 человек погибли, десятки пострадали
ДТП в Бразилии: 12 человек погибли, десятки пострадали
30 сентября 2021 г. 22:00
Афганские женщины провели акцию протеста в Кабуле
Афганские женщины провели акцию протеста в Кабуле
30 сентября 2021 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi