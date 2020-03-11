Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки выросло почти на 250

Число случаев заражения новым коронавирусом в испанском автономном сообществе Мадрид за сутки увеличилось почти на 250 и достигло 1 024.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении департамента здравоохранения при правительстве региона.

По его информации, 31 человек умер от заболевания. 10 марта власти автономии информировали о 782 инфицированных и 21 умершем. Ранее было объявлено о закрытии всех учебных заведений в регионе из-за распространения коронавируса. Кроме того, власти Мадрида заверили, что в общественном транспорте будет проводиться ежедневная дезинфекция.

С начала распространения инфекции в Испании было зафиксирован более 2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, сообщил cегодня директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 100 странах.