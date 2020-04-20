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Число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах превысило 33 тыс.

​Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 33 000

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах превысило 33 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Уточняется, что за сутки в стране зарегистрировали 750 новых инфицированных и 67 смертей от коронавируса.

В больницах страны в настоящий момент лечатся 9 779 пациентов с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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