Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 168 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 168 тысяч и превысило 11,6 миллиона, всего скончались более 539 тысяч пациентов с COVID-19, сообщает Report со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 168 957 случаев заражения коронавирусом, умерли 4147 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 669 259, число летальных исходов - 539 906.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 004 685 и Европе - 2 827 789.