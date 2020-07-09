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Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти

Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 168 тысяч
Другие страны
9 июля 2020 г. 00:57
Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 168 тысяч и превысило 11,6 миллиона, всего скончались более 539 тысяч пациентов с COVID-19, сообщает Report со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 168 957 случаев заражения коронавирусом, умерли 4147 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 669 259, число летальных исходов - 539 906.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 004 685 и Европе - 2 827 789.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada daha 168 min insanda koronavirus aşkarlandı

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