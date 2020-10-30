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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов На первом месте по числу заразившихся уже несколько месяцев находятся США, за ними идут Индия и Бразилия
Другие страны
30 октября 2020 г. 10:04
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 45 018 354, из них 1 181 027 человек скончались, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Цифры приводит университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

На первом месте по числу заразившихся уже несколько месяцев находятся США, за ними идут Индия и Бразилия. В пятерку входят Россия и Франция, следом расположились Испания, Аргентина, Колумбия, Великобритания, Мексика и другие. Китай, откуда пошло распространение вируса, занимает сейчас 54 место.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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