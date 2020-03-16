Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 170 тыс.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 170 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют статистические данные.

По последним данным, в 133 странах, включая Китай, заразились 17 0418 человек. Умерли примерно 3,89% из них - 6 636. Наибольшее количество случаев, не считая Китая, где уже прошел пик распространения коронавируса, зафиксировано в Италии (24 747 заразились, 1 809 умерли, 1 966 вылечились), Иране (14 991 заразились, 853 умерли, 1 669 вылечились), Испании (9 191 заразились, 309 умерли, 530 вылечились), Южной Корее (8 236 заразились, 75 умерли, 834 вылечились).

Более 5 тыс. случаев заражения зафиксировано в Германии и Франции, от 1 до 3 тысяч - в США, Швейцарии, Японии, Великобритании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии и Швеции.