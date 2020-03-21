​Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 234 тысяч

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тысяч, почти 10 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о 210 тысячах заболевших.

По последним данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 234 073 человека, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тысячи). Также сообщается о 9 840 летальных случаях.