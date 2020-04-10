Число случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 298.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 10 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 18 новых случаев подтвержденного СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, один из зараженных умер в Ноокатской больнице Ошской области, ему было 87 лет.

Таким образом, количество зараженных COVID-19 в Кыргызстане достигло 298 человек. Пять человек погибли. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.