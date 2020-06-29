​Число случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило 24 тысячи

Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 637 за сутки и достигло к вечеру понедельника 24 276, один пациент скончался, число жертв достигло 319.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав.

По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6 768 человек, 43 пациента в тяжелом состоянии, из них 24 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 189 пациентов выздоровели.

Напомним, что в Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.