Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 800 тысяч

Общее число летальных случаев в Германии составило 12 547

Более 800 тыс. жителей Германии заразились коронавирусом с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в данных немецкого института Роберта Коха.

Так, по данным специалистов, за последние 24 часа число заболевших COVID-19 в Германии увеличилось на 10 824, а общее число заражений достигло 801 327.

За последние сутки жертвами инфекции стали еще 62 пациента. Общее число летальных случаев составило 12 547.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших COVID-19, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли.