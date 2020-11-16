О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 800 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 800 тысяч Общее число летальных случаев в Германии составило 12 547
Другие страны
16 ноября 2020 г. 09:45
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 800 тысяч

Более 800 тыс. жителей Германии заразились коронавирусом с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в данных немецкого института Роберта Коха.

Так, по данным специалистов, за последние 24 часа число заболевших COVID-19 в Германии увеличилось на 10 824, а общее число заражений достигло 801 327.

За последние сутки жертвами инфекции стали еще 62 пациента. Общее число летальных случаев составило 12 547.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших COVID-19, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi