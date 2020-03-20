​Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 15 тыс.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Германии превысило отметку в 15 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую новую оценку привел телеканал N-TV со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ.

Прирост по сравнению с предыдущим днем составил более 2,5 тыс. новых случаев. Эпицентром распространения COVID-19 в ФРГ остается Северный Рейн - Вестфалия, где заразился 4 971 человек, далее следуют Баден - Вюртемберг и Бавария (2 748 и 2 282 случаев заражения соответственно). От последствий заболевания непосредственно в Германии умерли 44 человека, еще двое умерли во время пребывания в Египте.