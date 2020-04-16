Число случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 130 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2 866 и достигло 130 450.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Институт Роберта Коха.

По его информации, за сутки в стране скончались 315 человек, зараженных коронавирусом. Общее число летальных исходов составило 3 569.

Медики также сообщают, что за все время вылечились примерно 77 тысяч человек, прирост составил 4,5 тысячи человек за сутки.

Наибольшее число случаев заражения специалисты выявили в Баварии (35 142), в Северном Рейне-Вестфалии (26 383) и в Баден-Вюртемберге (25 881). В Берлине зафиксировано 4 848 случая заражения коронавирусом.