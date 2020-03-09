​Число случаев заражения коронавирусом в Австралии возросло до 80

Число случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Австралии достигло 80, зарегистрировано три летальных исхода.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом информирует министерство здравоохранения страны.

«В Австралии 80 подтверждённых случаев коронавируса (COVID-19), в том числе три смерти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс.

Вместе с тем уточняется, что 22 человека из 80 заболевших уже излечились.

Ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3 119 человек.