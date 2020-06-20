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Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 28 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 28 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 28 тысяч, число скончавшихся превысило 500. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 28 424 человек, 569 пациентов с COVID-19 скончались.За последние 24 часа медики зарегистрировали 546 новых случаев заражения и 21 смерть.Отмечается, что за все время выздоровели более 8 тысяч человек.

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