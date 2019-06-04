Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 2 тысячи

По последним данным министерства здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК), зарегистрировано 2008 случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола. Как передает Report со ссылкой на RIA Novosti, всего 2008 случаев (заражения) - 1914 подтверждённых и 94 возможных, 1346 скончавшихся и 539 вылеченных.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.