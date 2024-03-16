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Число случаев заражения денге в Бразилии превысило показатели за 2023 год

Число случаев заражения денге в Бразилии превысило показатели за 2023 год Число случаев заражения лихорадкой денге в Бразилии с начала года достигло 1,68 млн, что выше показателя за 2023 год.
Другие страны
16 марта 2024 г. 12:56
Число случаев заражения денге в Бразилии превысило показатели за 2023 год

Число случаев заражения лихорадкой денге в Бразилии с начала года достигло 1,68 млн, что выше показателя за 2023 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, в общей сложности в стране был выявлен 1 684 781 случай денге (829,7 случая на 100 тыс. жителей). У более чем 14,5 тыс. человек была диагностирована тяжелая форма лихорадки.

"Смертность - 0,03%, подтвержденные летальные случаи - 513, находятся в изучении 908 случаев", - говорится в докладе.

Всего за 2023 год в Бразилии было выявлено 1 658 814 случаев денге.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят комары вида Aedes aegypti.

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