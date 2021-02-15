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Число случаев заражения COVID в мире превысило 108,8 млн

Число случаев заражения COVID в мире превысило 108,8 млн Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 108 812 060.
Другие страны
15 февраля 2021 г. 11:06
Число случаев заражения COVID в мире превысило 108,8 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 108 812 060.

Как передает Report со ссылкой на Interfax, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний увеличилось за сутки до 2 399 789, выздоровели более 80 млн человек.

В число стран с 5 млн и более инфицированных COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 639 538 зараженных COVID-19, зафиксировано 485 322 летальных исхода, излечились около 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 916 589, число скончавшихся - 155 732, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрировано 9 834 513 заболевших, из них умерли 239 245, вылечились более 8,7 млн.

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Версия на английском языке Global COVID tally exceeds 108.8 million

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