Число случаев заражения COVID-2019 в Испании выросло на 1,5 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в Испании достигло 5 753.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу Минздрав королевства.
По его сведениям, 136 человек умерли, 517 выздоровели.
Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид - 2 940.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Ранее власти ряда испанских регионов, в том числе Мадрида, решили не только приостановить работу образовательных учреждений, но и закрыть кафе, бары, спортзалы, дискотеки и другие развлекательные заведения.
В субботу правительство Испании одобрит введение режима повышенной готовности, что позволит властям страны среди прочего ограничить передвижения людей. Это второй раз в истории Испании, когда власти страны вводят режим повышенной готовности.