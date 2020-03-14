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Число случаев заражения COVID-2019 в Испании выросло на 1,5 тыс.

Число случаев заражения COVID-2019 в Испании выросло на 1,5 тыс.

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Число заразившихся новым коронавирусом в Испании достигло 5 753

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу Минздрав королевства. 

По его сведениям, 136 человек умерли, 517 выздоровели.

Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид - 2 940

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Ранее власти ряда испанских регионов, в том числе Мадрида, решили не только приостановить работу образовательных учреждений, но и закрыть кафе, бары, спортзалы, дискотеки и другие развлекательные заведения.

В субботу правительство Испании одобрит введение режима повышенной готовности, что позволит властям страны среди прочего ограничить передвижения людей. Это второй раз в истории Испании, когда власти страны вводят режим повышенной готовности.

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