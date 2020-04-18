​Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тысяч, скончались 36,8 тысячи пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

По его данным, в настоящее время в США подтверждено 700 282 случаев заболевания COVID-19, умерли 36 822 человека. По этим двум показателям США лидируют в мире.

Также сообщается, что 58 587 пациентов вылечились.