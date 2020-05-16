Число случаев заражения COVID-19 в Омане превысило пять тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 5 тысяч. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает министерство здравоохранения султаната.

"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 404 новых случая коронавируса (COVID-19) ... Общее число зафиксированных случаев в султанате достигло 5 029, скончались 20 человек", - говорится в заявлении министерства.Согласно данным министерства, число выздоровевших достигло 1 436.Ранее власти султаната продлили введенные из-за коронавируса ограничения на въезд и выезд по столичной провинции Маскату до 29 мая - конца праздников после завершения месяца мусульманского поста Рамазана.