Число случаев заражения COVID-19 в Омане превысило пять тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 5 тысяч. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает министерство здравоохранения султаната."Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 404 новых случая коронавируса (COVID-19) ... Общее число зафиксированных случаев в султанате достигло 5 029, скончались 20 человек", - говорится в заявлении министерства.Согласно данным министерства, число выздоровевших достигло 1 436.Ранее власти султаната продлили введенные из-за коронавируса ограничения на въезд и выезд по столичной провинции Маскату до 29 мая - конца праздников после завершения месяца мусульманского поста Рамазана.
Число случаев заражения COVID-19 в Омане превысило пять тысячЧисло случаев заражения COVID-19 в Омане превысило пять тысяч
https://report.az/storage/news/ebf651ec5d2e54827e94061cf5ffaf3b/d823b913-6caa-4c21-be0b-ceadcea3d592_292.jpg
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