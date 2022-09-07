Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире 7 сентября достигло 606 млн 251 тыс. 493

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире 7 сентября достигло 606 млн 251 тыс. 493.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, с начала распространения коронавируса в мире от последствий заражения скончались 6 млн 505 тыс. 750 человек. По данным портала Worldometers, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 834,8.

Для борьбы с COVID-19 в мире продолжают осуществлять шаги по вакцинации населения.

Согласно Reuters, регулирующий орган Европейского союза (ЕС) по лекарственным средствам может принять решение об одобрении экспериментальной вакцины против COVID-19, разработанной французской Sanofi и ее британским партнером GSK, через несколько недель.

В США же представители здравоохранения заявили, что вероятно, начнут ежегодно рекомендовать вакцины против COVID-19. Также, президент США Джо Байден запросит 22,4 миллиарда долларов на помощь в борьбе с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости осенью.