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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составляет 230 567 044
Другие страны
24 сентября 2021 г. 10:32
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составляет 230 567 044.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 728 496 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 669 114 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 684 311.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 594 803. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 446 399 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 308 178 заболевших. Скончались 592 964 человека.

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