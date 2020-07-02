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Report Georgia

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 млн.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 млн.
Другие страны
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2 июля 2020 г. 03:29
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 10,5 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 10 538 577, выздоровели 5 395 571 человек, скончались 512 689.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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