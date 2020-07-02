Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 10,5 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 10 538 577, выздоровели 5 395 571 человек, скончались 512 689.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.