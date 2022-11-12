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Число случаев заражения COVID-19 в Китае достигло пика с конца апреля

Число случаев заражения COVID-19 в Китае достигло пика с конца апреля Власти Китая сообщили о самом большом количестве новых случаев заражения COVID-19 с конца апреля. Это произошло на следующий день после того, как Пекин обнародовал ряд мер, включая более кратскрочные карантины.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 09:40
Число случаев заражения COVID-19 в Китае достигло пика с конца апреля

Власти Китая сообщили о самом большом количестве новых случаев заражения COVID-19 с конца апреля. Это произошло на следующий день после того, как Пекин обнародовал ряд мер, включая более кратскрочные карантины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Строгие меры оказались тормозом для второй по величине экономики мира, нарушив промышленную деятельность и разочаровав жителей страны карантинами", - пишет Reuters.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила об 11 950 новых случаях заражения COVID-19 за предыдущий день, из которых 1 504 были симптоматическими, а 10 446 - бессимптомными.

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