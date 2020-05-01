​Число случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане возросло до 756

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Кыргызстане возросло до 756.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 1 мая 2020 года по республике зарегистрировано 10 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

Таким образом, число инфицированных COVID-19 в Кыргызстане на сегодняшний день достигло 756 человек. Восемь человек погибли. Выздоровели 504 человека.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.