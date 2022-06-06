Число случаев заражения человека оспой обезьян в Великобритании выросло до 302

Число подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в Великобритании достигло 302.

Число подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в Великобритании достигло 302.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

По информации ведомства, по состоянию на 5 июня число случаев редкого заболевания увеличилось на 77. В Англии, где проживают примерно 85% населения Великобритании, было выявлено 73 новых случая заражения, еще по два случая зафиксированы в Шотландии и в Уэльсе. Всего в Англии заболевание отмечено у 287 человек (в подавляющем большинстве случаев у жителей Лондона мужского пола), в Шотландии - у 10, в Уэльсе - 3, в Северной Ирландии - 2.