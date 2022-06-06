О нас

Число случаев заражения человека оспой обезьян в Великобритании выросло до 302

Число случаев заражения человека оспой обезьян в Великобритании выросло до 302 Число подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в Великобритании достигло 302.
Другие страны
6 июня 2022 г. 20:10
Число случаев заражения человека оспой обезьян в Великобритании выросло до 302

Число подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в Великобритании достигло 302.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

По информации ведомства, по состоянию на 5 июня число случаев редкого заболевания увеличилось на 77. В Англии, где проживают примерно 85% населения Великобритании, было выявлено 73 новых случая заражения, еще по два случая зафиксированы в Шотландии и в Уэльсе. Всего в Англии заболевание отмечено у 287 человек (в подавляющем большинстве случаев у жителей Лондона мужского пола), в Шотландии - у 10, в Уэльсе - 3, в Северной Ирландии - 2.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi