Число случаев лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 150

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Число заразившихся болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло с конца июля 150, из них 100 человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter министерство здравоохранения ДРК.

Подчеркивается, что по состоянию на 24 сентября "в общей сложности поступили сообщения о 150 случаях геморрагической лихорадки в этом регионе, из которых 119 подтверждены, а 31 считаются вероятными", - указывает минздрав. Умерли 100 человек, при этом у 69 из них наличие вируса Эбола подтверждено лабораторными исследованиями. Выздоровел 41 заболевший.

За минувшие сутки был подтвержден один случай БВВЭ в городе Чомия. Заболевший помещен в центр здравоохранения в городе Кассеньи. По данным минздрава, с 8 августа были вакцинированы 11563 человека. В различных пунктах въезда в ДРК контролю на БВВЭ подверглись почти 5,4 млн человек.