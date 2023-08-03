Число случаев лихорадки денге на Тайване с начала года достигло рекорда за 10 лет

Число случаев лихорадки денге на Тайване с начала года достигло рекорда за 10 лет

Власти Тайваня зафиксировали с начала текущего года рекордное за 10 лет число случаев заболевания лихорадкой денге.

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Власти Тайваня зафиксировали с начала текущего года рекордное за 10 лет число случаев заболевания лихорадкой денге. Как передает Report , об этом сообщила газета "Тайбэй шибао". По информации, в общей сложности с начала года выявлено 846 случаев инфицирования, из них более 200 - на прошлой неделе. Как отмечает издание, наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в городе Тайнань: там с 24 по 30 июля было выявлено 167 случаев заболевания. Эпидемиологи предупреждают жителей о том, что риск заразиться повышается из-за вызванных тайфунами ливней: популяция переносящих заболевание москитов резко возрастает на вторую неделю после удара стихии. В июле по Тайваню ударили два тайфуна "Талим" и "Доксури", а на этой неделе на него обрушится "Канун". Подпишитесь на наш Telegram канал