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Число случаев лихорадки денге на Тайване с начала года достигло рекорда за 10 лет

Число случаев лихорадки денге на Тайване с начала года достигло рекорда за 10 лет Власти Тайваня зафиксировали с начала текущего года рекордное за 10 лет число случаев заболевания лихорадкой денге.
Другие страны
3 августа 2023 г. 05:00
Число случаев лихорадки денге на Тайване с начала года достигло рекорда за 10 лет

Власти Тайваня зафиксировали с начала текущего года рекордное за 10 лет число случаев заболевания лихорадкой денге.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По информации, в общей сложности с начала года выявлено 846 случаев инфицирования, из них более 200 - на прошлой неделе. Как отмечает издание, наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в городе Тайнань: там с 24 по 30 июля было выявлено 167 случаев заболевания.

Эпидемиологи предупреждают жителей о том, что риск заразиться повышается из-за вызванных тайфунами ливней: популяция переносящих заболевание москитов резко возрастает на вторую неделю после удара стихии. В июле по Тайваню ударили два тайфуна "Талим" и "Доксури", а на этой неделе на него обрушится "Канун".

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Версия на азербайджанском языке Tayvanda denge qızdırmasına rekord yoluxma qeydə alınıb

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