О нас

Число случаев лихорадки денге на Тайване превысило 4,3 тыс.

Число случаев лихорадки денге на Тайване превысило 4,3 тыс. Число выявленных случаев заболевания лихорадкой денге на Тайване с начала текущего года превысило 4,3 тыс., достигнув нового максимума за восемь лет.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 01:33
Число случаев лихорадки денге на Тайване превысило 4,3 тыс.

Число выявленных случаев заболевания лихорадкой денге на Тайване с начала текущего года превысило 4,3 тыс., достигнув нового максимума за восемь лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний острова.

Так, за неделю с 29 августа по 4 сентября выявлено более 1,3 тыс. новых случаев заболевания. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в городе Тайнань - на него приходится более 87% заболевших. Ведомство также отмечает, что к настоящему времени случаи лихорадки фиксируются в половине регионов острова.

Авторы доклада указали, что ситуация осложняется тем, что этим летом по Тайваню ударило уже несколько тайфунов. Дождливая погода приводит к росту популяции москитов, которые являются основными переносчиками лихорадки.

В то же время ведомство отметило, что к настоящему времени зафиксировано только шесть летальных исходов. Возраст 38% заболевших превышает 60 лет. Нынешняя вспышка лихорадки денге является худшей с 2015 года: в том году на острове было выявлено более 43 тыс. заболевших, жертвами лихорадки стали 228 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tayvanda denqe qızdırmasına yoluxanların sayı 4,3 mini keçib

Экслюзивные новости

Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi