Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 5 338

Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 5 338, за последние сутки выявили еще 59 заболевших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 59 человек, достигнув 5 338, вылечены были 3 830 человек, число умерших с минувшего вторника осталось прежним 51", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в стране под медицинским наблюдением в больницах находятся 180 человек, а за последние сутки 68 человек вылечились и были выписаны.