Число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки снова увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 6,2 тысячи человек.

Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки снова увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 6,2 тысячи человек.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние 24 часа в мире зафиксировали 284 083 новых случая заражения коронавирусом и 6 270 летальных исходов.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 581 009, по меньшей мере 635 173 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 292 311 и Европе - 3 192 041.